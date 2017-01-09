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9 января 2017
Происшествия
Житель Обнинска сломал на трассе руку
Как рассказали спасатели МЧС, на 105 километре столкнулись две иномарки: «Шевроле» и «Киа». На место пришлось вызывать скорую помощь, так как один из водителей получил серьезную травму. Позже медики диагностировали у мужчины перелом левой руки. Пострадавшему наложили гипс.
Автомобили тоже получили повреждения и в настоящее время сотрудники ГИБДД проводят по данному факту расследование. Устанавливаются подробности обстоятельств произошедшего и степень вины каждого водителя.
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