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Глава администрации Боровского района посоветовал начать рабочий год с мозгового штурма

9 января 2017
ЖКХ


Глава администрации Боровского района посоветовал начать рабочий год с мозгового штурма

В соседнем с Обнинском Боровском районе первая планерка руководителей не обошлась без аналитики уборки территорий муниципалитетов коммунальными службами.

Первая неделя января преподнесла боровчанам обильные снегопады и сильное похолодание, а потому не обошлось и без сбоев, которые все же чиновникам удалось исправить.

Так глава администрации СП Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ сообщил, что в первый день снегопада техника не смогла своевременно справиться с очисткой улиц поселения, а руководитель СП Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ посетовал, что реагенты на дорогах в такой мороз не действуют, от чего местные жители жалуются на гололёд.

Глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ выслушав, посоветовал всем без исключения руководителям поселений чаще совершать пешие прогулки. Именно во время них, по его мнению, чиновники увидят то, что плохо заметно из окна служебного авто.

Стоит полагать, что такие променады помогут главам администраций лучше думать. Именно этому процессу Илья Веселов настоятельно рекомендовал посвятить две первые рабочие недели 2017 года.

- Эти две недели будут не очень загруженными. Посвятите их планированию работ на год, определению приоритетов. Позже вместе обсудим их, чтобы понимать, куда нам двигаться.

Вероятно, мозговой штурм глав поселений будет направлен на благоустройство своих населённых пунктов, поскольку именно эту задачу в своем декабрьском послании президент Владимир ПУТИН обозначил, как приоритетную.
 
 
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