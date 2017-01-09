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Обнинец доказывал свою любовь при помощи сковородки

9 января 2017
Криминал


Обнинец доказывал свою любовь при помощи сковородки

Фраза «бьет, значит любит» нередко находит применение и в повседневной жизни обнинцев.

Так отделом дознания ОМВД первого наукограда сейчас расследуется уголовное дело, где местный житель при помощи кулаков демонстрировал свои чувства даме сердца.

Что не поделили молодые люди до сих пор остается загадкой даже для них самих. Во всяком случае, причину конфликта мужчина вспомнить не может. Известно, что финальной точкой в ссоре стала пощечина, которую представитель сильной половины человечества «подарил» своей пассии. Но видимо этого ему показалось мало, потому что он вернулся на следующий день и завершил начатое, взяв в руки сковородку, которой и избил свою любимую.

Сердце девушки такого издевательства уже не вынесло, поэтому она обратилась с заявлением в полицию. За побои злоумышленнику грозит до трех месяцев ареста. В ближайшее время все материалы дела будут переданы в суд, где и будет определена степень вины молодого человека.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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