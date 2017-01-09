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9 января 2017
Сбой в работе МФЦ связан с изменениями в законодательстве
Так, по ее словам, это связано с заменой программного обеспечения, которое осуществляется в связи с изменениями в федеральном законодательстве.
- Мы ждем указаний от Росрееста, и скорее всего прием начнет осуществляться завтра. Пока у нас наплыва нет. С утра было три звонка, мы все людям объяснили, взяли их контактные телефоны и как только нам откроют доступ, мы тут же оповестим заявителей, - пояснила Григоренко.
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