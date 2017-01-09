В Обнинске избежали массовых отключений воды и электричества в праздничные дни

Жители Обнинска в Новый год чуть не остались без холодной воды

- Были заявки и по сварке, и по отоплению. Массовых отключений по электросетям, теплу и воде не было, за исключением дома на Кончаловского, 5, где замерз трубопровод. Это связано с недочетом при подготовке к зиме, мы это учтем и в следующем году такого не допустим, - пояснил Дмитрий Сергеевич.