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В Обнинске избежали массовых отключений воды и электричества в праздничные дни

9 января 2017
ЖКХ


В Обнинске избежали массовых отключений воды и электричества в праздничные дни

Как рассказал вице-мэр Обнинска по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, городская аварийная служба в праздничные дни работала в усиленном режиме.

Особенно много обращений от жителей поступило с шестого по восьмое января.

- Были заявки и по сварке, и по отоплению. Массовых отключений по электросетям, теплу и воде не было, за исключением дома на Кончаловского, 5, где замерз трубопровод. Это связано с недочетом при подготовке к зиме, мы это учтем и в следующем году такого не допустим, - пояснил Дмитрий Сергеевич.



 
 
Автор новости: Константин Еременко

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