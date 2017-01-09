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В Обнинске начали готовить юных инженеров

9 января 2017
Образование


В Обнинске начали готовить юных инженеров

Как стало известно на прошедшем заседании регионального правительства, в ближайшее время на территории Калужской работы свою работу начнут два детских технопарка.

Один из этих проектов – «Центр юного инженера» уже постепенно реализуется в Обнинске. Занятия для маленьких обнинцев проводятся на базе местного инновационного предприятия «Медбиофарм».

Еще один проект под названием «Школа современного программиста» будет запущена совместно с ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга».

В рамках заседания регионального правительства также было отмечено, что в последнее время в Калужской области уделяется особое внимание развитию такого направления как «Образовательная робототехника». Так, за прошлый год на реализацию этого проекта было закуплено 47 учебных комплектов для общеобразовательных учреждений области.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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