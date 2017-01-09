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Большинство обнинских школ заработают завтра

9 января 2017
Образование


Большинство обнинских школ заработают завтра

Сегодня новая учебная четверть началась в двух школах города: №5 и №12.

Как рассказала начальник Управления образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, вчера в режиме аудиоконференции состоялось совещание с руководителями данных учреждений, на котором было согласовано начало занятий и обсуждался температурный режим.

Роспотребнадзор рекомендует прекратить занятия для начальных классов, если столбик термометра опускается ниже 25 градусов мороза. Старшие школьники остаются дома при -28 градусах.

Волнистова добавила, что учителя связывались с родителями, чтобы довести до них информацию Роспотребнадзора. Тем не менее, школы работают в обычном режиме.

Температурный режим, по словам Волнистовой, и в школах, и в детсадах соответствует санитарным требованиям. Посещаемость в дошкольных учреждениях составила 93%, что является нормой. Всплеска заболеваемости нет.

Большинство школ выходят на занятия завтра и три образовательных учреждения 11 января – это школы №1 и №13 и лицей технический.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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