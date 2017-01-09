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Обнинские моржи не испугались морозов

9 января 2017
МЧС


Обнинские моржи не испугались морозов

Как рассказал начальник Управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, за время морозов толщина льда на обнинских водоемах увеличилась.

Так, на Протве она сегодня составляет более 31 сантиметра, на Белкинских и Кончаловских прудах – более 35.

Однако если пыл любителей зимней рыбалки охладили крепкие морозы, то обнинских моржей они не остановили.

Для них, по словам Краско, на Протве оборудована специальная лунка, которая пользовалась популярностью и в -25 градусов.

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Автор новости: Анастасия Болтачева

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