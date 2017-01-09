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Мэр Обнинска попросил коммунальщиков откопать тротуары!

9 января 2017
Благоустройство


Мэр Обнинска попросил коммунальщиков откопать тротуары!

Вице-мэр Обнинска по коммуналке Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ оценил работу по уборке городских дорог в новогодние праздники, как удовлетворительную.

Он отметил, что проблемы у дорожников возникали во время снегопада, однако впоследствии со стихией город справлялся достаточно оперативно.

- Сбои были в плане вывоза снега. Капризничала и праздничная иллюминация: отключались колокола, шар. Но мы старались реагировать быстро, чтобы сохранить праздничное настроение, - рассказал Стрельцов.

Мэр Обнинска Владислав ШАПША согласился с тем, что с уборкой центральных дорог города коммунальщики справились, а вот тротуары откопали далеко не все, и предложил в ближайшее время решить эту «несложную задачу».

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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