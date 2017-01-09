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9 января 2017
Благоустройство
Мэр Обнинска попросил коммунальщиков откопать тротуары!
Он отметил, что проблемы у дорожников возникали во время снегопада, однако впоследствии со стихией город справлялся достаточно оперативно.
- Сбои были в плане вывоза снега. Капризничала и праздничная иллюминация: отключались колокола, шар. Но мы старались реагировать быстро, чтобы сохранить праздничное настроение, - рассказал Стрельцов.
Мэр Обнинска Владислав ШАПША согласился с тем, что с уборкой центральных дорог города коммунальщики справились, а вот тротуары откопали далеко не все, и предложил в ближайшее время решить эту «несложную задачу».
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