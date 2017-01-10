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Обнинские дворники засыпают снегом проезжую часть

10 января 2017
Дороги


Обнинские дворники засыпают снегом проезжую часть

После продолжительных новогодних каникул обнинцы вновь вернулись к бурному обсуждению темы уборки городских территорий.

Кого-то не устраивают засыпанные тротуары, кто-то не доволен как чистят городские дороги, но как всегда пальма первенства остается за дворовыми территориями. Сейчас там идет жесткое разделение зоны ответственности: тротуары чистят дворники, а проезды – техника.

И как всегда в таких случаях работа кипит по принципу «моя хата с краю». Так сегодня жители одного из домов по улице Энгельса наблюдали типичную картину уборки. Дворники, отчищавшие тротуар, весь снег сбрасывали на проезжую часть. Стоит заметить, что такая форма расчистки уже давно прижилась в первом наукограде. Люди, ответственные за уборку тротуаров, перебрасывают снег на дороги, а техника, отчищая проезжую часть, вновь засыпает тротуары.

В общем, как скоро в этот двор приедет трактор, не известно. Обычно график его работы никак не связан с «подарками» дворников. Так что автомобилистам, желающим проехать здесь, придется не сладко.

Конечно, можно вспомнить о сознательности горожан, и сказать, что хотите ездить по отчищенным дорогам - возьмите лопату в руки. Но здесь стоит сразу вспомнить, что браться за лопату жителям дома не пришлось бы, если бы коммунальщики работали на совесть, а не спустя рукава.

 

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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