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В Обнинске уменьшилось количество телефонных хулиганов

10 января 2017
МЧС


В Обнинске уменьшилось количество телефонных хулиганов

Как рассказал начальник Управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, за первые дни нового года служба 112 приняла более 1200 сообщений.

Причем, по словам Краско, увеличилось количество актуальных звонков. Так, если раньше этот показатель находился на уровне примерно 20% от общего числа обращений, то на данный момент таковых насчитывается более 25%.

- Народ стал меньше баловаться. Поэтому четверть всех звонков была по делу, - пояснил Сергей Петрович.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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