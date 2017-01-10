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В Балабанове сразу две управляющие компании согласились залить забытый каток

10 января 2017
ЖКХ


В Балабанове сразу две управляющие компании согласились залить забытый каток

В соседнем с Обнинском Балабанове в этот зимний сезон администрация решила удивить горожан неординарным решением, залив каток на площади перед Домом культуры вокруг одной из городских елок.

Идея жителям понравилась, тем не менее, часть горожан осталась в недоумении: почему создав новую площадку для зимних забав, чиновники забыли залить каток в центральном микрорайоне города?

Как пояснила замглав администрации Нина ФИЛАТОВА, именно с появлением ледяной площадки у ДК, коробку на ул. Энергетиков решили не заливать. Сейчас, по её мнению, там играют футболисты. Однако такое заявление оказалось странным, поскольку на 10 января внутри коробки было до полуметра нетоптанного снега!

Свою «забывчивость» администрация пыталась объяснить тем, что в городе кроме этого есть еще четыре катка и они залиты. К тому же, якобы, жители дома, от которого всегда тянули шланги для заливки катка, выражают протест, не жела ·я платить за такие общегородские нужды.

Тем не менее сразу два директора частных управляющих компаний - Рита ЧЕРНЫШЕНКО (УК "СЕЗ") и Татьяна МАЛАШИНА (УК "РЭУ-1") заявили, что этот каток жителями действительно востребован и согласились залить его. В помощь им глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ пообещал направить мини-трактор для укатки снега. Теперь балабановцам, проживающим в центральной части города, осталось надеяться на оперативность выполнения данных обещаний и погоду.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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