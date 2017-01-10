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10 января 2017
Ну и ну!
Житель Обнинска чуть не заморозил соседей
Серьезной коммунальной аварией могла бы обернуться на днях выходка одного из жителей обнинского поселка Мирного.
Мужчина, проживающий в многоквартирном двухэтажном доме по Пионерскому проезду, проснулся в четыре часа утра от звука капающей воды. Оказалось, что у него на кухне начала протекать батарея отопления. Недолго думая, жилец тут же спустился в помещение теплоузла и перекрыл задвижку в отопительной системе, обеспечивающей теплом весь дом. Затем мужчина вернулся домой и спокойно лег спать.
Как рассказал директор МП «УЖКХ» Сергей Волотовский, уже в шесть утра в аварийно-диспетчерскую службу города начали поступать звонки от соседей незадачливого жильца. Жители жаловались, что у них в квартирах жутко холодно.
– И это хорошо, что они подняли тревогу уже через два часа, – заметил Сергей Васильевич. – Потому что не прими мы меры еще пару часов, и вся отопительная система данного дома просто разморозилась бы.
К слову, жилец, оставивший весь дом без тепла, не стал скрывать, что это сделал именно он. Батарею ему отремонтировали, а также объяснили, в чем была его ошибка.
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