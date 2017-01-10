Обнинск
Новости
В Обнинске водители плюют на закон

10 января 2017
Дороги


В Обнинске водители плюют на закон

За прошедшие полторы недели нового 2017 года сотрудники обнинской госавтоинспекции выявили восьмерых водителей, находившихся за рулем своих автомобилей в нетрезвом состоянии.

Разумеется, в основном эти факты имели место в праздничные дни.

Причем, двое пьяных управляли машинами, уже будучи лишенными водительских прав за аналогичное нарушение. В связи с чем, на данных граждан были заведены уголовные дела.

Наглость таких водителей, по мнению сотрудников полиции, просто зашкаливает. Садиться за руль, не имея прав – уже беспредел. А тем более, если ты пьян. Да и само объяснение своего поведения у таких нарушителей говорит о том, что им совершенно наплевать как на самих себя, так и на жизни и здоровье других людей. Все они на вопрос: «почему сели за руль в нетрезвом виде?», отвечали стандартно: «так уж получилось».

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 341
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Дороги» и по тэгам #гибдд, #водители, #алкоголь:


10 января 2017

Директор МПКХ цифрами доказал тесноту взаимодействия с ГИБДД
На днях в обнинской мэрии подвели итоги работы коммунальных служб в период новогодних праздников. Высказался...
9 января 2017

Житель Обнинска сломал на трассе руку
На Киевской трассе, в районе Обнинск, произошла авария, в которой пострадал один человек. Как рассказали...
10 января 2017

Обнинские дворники засыпают снегом проезжую часть
После продолжительных новогодних каникул обнинцы вновь вернулись к бурному обсуждению темы уборки городских...
6 января 2017

Обнинские коммунальщики игнорируют жителей «Солнечной долины»?
Жители Обнинска устали жаловаться на бездействие городских коммунальных служб, которые в последнее время...
4 января 2017

Жители Экодолья живут в ожидании трагедии
Вчера в районе деревни Белкино, на дороге, ведущей из Обнинска в поселок Экодолье, произошло ДТП. Как...
30 декабря 2016

Нарушителей скоростного режима на проспекте Маркса теперь фиксирует комплекс «кордон»
Как сообщает Госавтоинспекция, на основании анализа сведений о дорожно-транспортных происшествиях в уходящем...
30 декабря 2016

Обнинск присоединился к всероссийской новогодней акции
Вчера на площади возле ТРК «Триумф Плаза» с наступающим Новым годом горожан поздравляли сказочные персонажи.
29 декабря 2016

Администрация рассчитывает решить проблему заторов на въезде в город
Мэр Обнинска Владислав ШАПША во время видеоконференции с жителями города рассказал о том, что планируется...
29 декабря 2016

Возле «Плазы» появится светофор, регулируемый пешеходами
Критика движения по проспекту Маркса обнинскими водителями нарастает вместе с автомобильной нагрузкой.
21 декабря 2016

В Обнинске открыли сезон ремонта дорог в дождь
Сегодня водители, проезжающие по улице Белкинской неожиданно столкнулись с затруднением на дороге. Связано...


 Архив новостей

Лента новостей
Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.