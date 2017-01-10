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10 января 2017
Дороги
В Обнинске водители плюют на закон
Разумеется, в основном эти факты имели место в праздничные дни.
Причем, двое пьяных управляли машинами, уже будучи лишенными водительских прав за аналогичное нарушение. В связи с чем, на данных граждан были заведены уголовные дела.
Наглость таких водителей, по мнению сотрудников полиции, просто зашкаливает. Садиться за руль, не имея прав – уже беспредел. А тем более, если ты пьян. Да и само объяснение своего поведения у таких нарушителей говорит о том, что им совершенно наплевать как на самих себя, так и на жизни и здоровье других людей. Все они на вопрос: «почему сели за руль в нетрезвом виде?», отвечали стандартно: «так уж получилось».
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