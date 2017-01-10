В Обнинске водители плюют на закон

За прошедшие полторы недели нового 2017 года сотрудники обнинской госавтоинспекции выявили восьмерых водителей, находившихся за рулем своих автомобилей в нетрезвом состоянии.Разумеется, в основном эти факты имели место в праздничные дни.Причем, двое пьяных управляли машинами, уже будучи лишенными водительских прав за аналогичное нарушение. В связи с чем, на данных граждан были заведены уголовные дела.Наглость таких водителей, по мнению сотрудников полиции, просто зашкаливает. Садиться за руль, не имея прав – уже беспредел. А тем более, если ты пьян. Да и само объяснение своего поведения у таких нарушителей говорит о том, что им совершенно наплевать как на самих себя, так и на жизни и здоровье других людей. Все они на вопрос: «почему сели за руль в нетрезвом виде?», отвечали стандартно: «так уж получилось».