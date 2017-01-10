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10 января 2017
Политика
Александр ТРУШКОВ не питает иллюзий по поводу нового наукоградовского закона
С вступлением в силу этого нормативного документа многие связывают ряд изменений, которые напрямую коснутся Обнинска. С одной стороны у города, имеющего статус наукограда, должна быть разработана стратегия социально-экономического развития. Таким образом, муниципалитеты, по мнению законодателей, смогут наглядно оценить свои преимущества и провалы. Расширятся возможности ГНТС, который сможет влиять на развитие науки, правда механизм до сих пор не ясен.
Из отрицательного - доля занятых в науке людей должна составлять двадцать процентов от всего населения, вместо привычных пятнадцати. Но здесь законодатель предусмотрел очень важные для Обнинска поправки, позволяющие не выпасть из обоймы наукоградов. Теперь к предприятиям НПК относятся малые инновационные предприятия, которые образуют вузы и НИИ.
Несмотря на то, что статусом первого наукограда обнинцы всегда гордились, многие сегодня трезво оценивают ситуацию и не ждут кардинальных изменений.
- Вообще никаких не жду, абсолютно перемен, - заверяет справедливорос Александр ТРУШКОВ. - Мало того, я за то, чтобы этот статус наукограда сделать, как Город-герой. Это признание заслуг определенных.
Причем, по мнению Александра Витальевича, такое почетное звание не обязательно должно быть связано с федеральным финансированием. Кстати по новому закону, наукограды теперь еще должны уметь бороться за деньги из вышестоящих бюджетов.
- В последнее время суммы финансирования из федерального бюджета были абсолютно не те, ради которых необходимо какие-то жуткие изменения в экономике городской производить, - уверен Трушков.- Потому что сегодня Обнинск развивается не только как наукоград, причем уже давно.
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