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10 января 2017
Спорт
Ермолинские «Вороны» оказались сильнее московских «Ястребов»
Соревнования проходят уже несколько лет подряд, однако калужская команда в ней приняла участие впервые. За кубок решили побороться хоккеисты из соседнего с Обнинском Ермолина.
Таким образом, «Ермолинские вороны» защищали не только честь своего города и района, но и региона. И, надо сказать достойно.
Так, как в битве за кубок парни заявились впервые, то из большого количества подгрупп они выбрали дивизион для новичков – КБЧ (Кубок будущих чемпионов).
- Во время соревнований многие удивлялись и не верили, что в нашей команде играют не профессионалы, а любителей, на которых и рассчитан этот турнир, - поделился впечатлениями один из болельщиков, депутат ермолинской Городской Думы Денис ГРАБЕНКО.
«Парламентарий» также отметил великолепные уровень организации соревнований и условия проведения турнира, помечтав, что когда-нибудь и ермолинские хоккеисты будут удостоены за свои победы хорошего льда или поддержки районных властей.
В результате в первый день соревнований «Ермолинские вороны» одержали две победы над соперниками с разгромным счетом 9:1 и 7:0, что позволило им выйти во второй этап.
На следующий день полуфинал завершился для ермолинцев очередной победой. Со счетом 7:2 они обыграли подмосковные «Стальные крылья».
А вот финал дался нашим хоккеистам тяжело. Первый тайм для ермолинцев и их соперника «Ночных ястребов» закончился ничьей: 1:1. Однако во втором тайме «Вороны» смогли вырвать победу. Со счетом 3:1 они забрали домой кубок дивизиона КБЧ.
С персональными кубками уехали и несколько ермолинских игроков в номинациях «Самый ценный игрок турнира», «Лучший защитник турнира» и «Лучший игрок команды».
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