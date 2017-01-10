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В обнинских маршрутках замерзают пассажиры!

10 января 2017
Транспорт


В обнинских маршрутках замерзают пассажиры!

Несмотря на аномальное похолодание, жители наукограда продолжают жить обычной жизнью.

Люди вынуждены ездить на работу, в институты, ходить по магазинам и заниматься прочими взрослыми делами, не взирая ни на какие холода. А так как наличием личного авто сегодня могут похвастаться далеко не все, общественный транспорт продолжает пользоваться популярностью. Только вот прокатившись в некоторых маршрутках наукограда, скорее задумаешься о том, что в следующий раз лучше пройтись пешком. Все дело в том, что очень многие машины выходят в рейс абсолютно не прогретыми.

- Вчера вечером я приехала из Москвы. Села в маршрутку №9 на вокзале, а в салоне стоял просто невыносимый холод: окна все замороженные, сидения ледяные, изо рта - пар, а ноги вообще чуть не отморозила пока доехала, - рассказывает местная жительница Светлана КОНОВОД. – Причем, это далеко не первый случай, когда я буквально замерзала в маршрутке. Разве можно в таких условиях перевозить людей, тем более детей!?

Стоит отметить, что это далеко не первая жалоба от горожан. Свое недовольство относительно холодного транспорта можно увидеть и на просторах интернета. Вполне вероятно, что таким образом водители маршруток просто экономят на топливе. В таком случае, думается, взять ситуацию под свой контроль должны индивидуальные предприниматели, занимающиеся обслуживанием маршрутов. Или они ждут, что на их «холодильники» на колесах обратят внимания другие контролирующие органы, к примеру, транспортная инспекция или Управление потребительского рынка?

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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