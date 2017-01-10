|
10 января 2017
Транспорт
В обнинских маршрутках замерзают пассажиры!
Люди вынуждены ездить на работу, в институты, ходить по магазинам и заниматься прочими взрослыми делами, не взирая ни на какие холода. А так как наличием личного авто сегодня могут похвастаться далеко не все, общественный транспорт продолжает пользоваться популярностью. Только вот прокатившись в некоторых маршрутках наукограда, скорее задумаешься о том, что в следующий раз лучше пройтись пешком. Все дело в том, что очень многие машины выходят в рейс абсолютно не прогретыми.
- Вчера вечером я приехала из Москвы. Села в маршрутку №9 на вокзале, а в салоне стоял просто невыносимый холод: окна все замороженные, сидения ледяные, изо рта - пар, а ноги вообще чуть не отморозила пока доехала, - рассказывает местная жительница Светлана КОНОВОД. – Причем, это далеко не первый случай, когда я буквально замерзала в маршрутке. Разве можно в таких условиях перевозить людей, тем более детей!?
Стоит отметить, что это далеко не первая жалоба от горожан. Свое недовольство относительно холодного транспорта можно увидеть и на просторах интернета. Вполне вероятно, что таким образом водители маршруток просто экономят на топливе. В таком случае, думается, взять ситуацию под свой контроль должны индивидуальные предприниматели, занимающиеся обслуживанием маршрутов. Или они ждут, что на их «холодильники» на колесах обратят внимания другие контролирующие органы, к примеру, транспортная инспекция или Управление потребительского рынка?
Просмотров: 201
Последние новости из рубрики «Транспорт» и по тэгам #маршрутки, #транспорт, #перевозчики, #холода:
10 января 2017
Новый автобусный маршрут помогут «нарисовать» сами ворсинцы!
С 15 января в соседнем с Обнинском селе Ворсино междугородний автобус отправится по новому маршруту.
5 января 2017
Жители области опять остались без света
Едва в Калужской области пошло понижение температуры воздуха, как начались катаклизмы. В настоящее время,
4 января 2017
Обнинские спасатели готовятся к холодам
Обнинские спасатели получили предупреждение о том, что Калужскую область надвигается холодный циклон.
1 января 2017
В новогоднюю ночь таксисты подняли цены в два раза
Не только обнинские торговцы фруктов и овощей взвинтили в Новый год цены. Услуги такси в новогоднюю ночь
31 декабря 2016
Сегодня большинство маршруток в Обнинске перестанут ходить за час до полуночи
В последний день уходящего года автобусы в первом наукограде работают по расписанию выходного дня. Но
30 декабря 2016
В Обнинске и его окрестностях уже вовсю празднуют
Несмотря на то, что до Нового года еще больше суток, некоторые уже начали его отмечать. Так, сегодня
28 декабря 2016
Мэр Обнинска пытается обуздать «новогодние» тарифы местных таксистов
Как известно, новогодние праздники становятся золотой жилой для местных таксистов. Популярность в эти
23 декабря 2016
В праздники изменится расписание электричек
Об этом сообщила Центральная пассажирская пригородная компания. Так тридцатого декабря расписание железнодорожного
15 декабря 2016
На «Технологии» появится автобусная остановка
Сегодня в администрации города было проведено заседание комиссии по обследованию регулярных муниципальных
13 декабря 2016
Обнинские водители глумятся над пассажирами
Сегодня утром обнинским пассажирам маршрутного такси № 12 пришлось изрядно померзнуть в ожидании своего
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
Самое читаемое
Происшествия
3 января 2017
Житель Обнинска гонялся за соседями с молотком!
Криминал
3 января 2017
Грабители притворились добрыми друзьями
Лента новостей
10 января 2017
Жителю Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу сигарет и алкоголя
В...
10 января 2017
В Обнинске задержали преступника, находящегося в межгосударственном розыске
Установить...
10 января 2017
Зампред обнинского Горсобрания попросил чиновников не тормозить
Первое...
10 января 2017
Ермолинские «Вороны» оказались сильнее московских «Ястребов»
На...
10 января 2017
В Обнинске водители
За...
10 января 2017
В Балабанове сразу две управляющие компании согласились залить забытый каток
В...
10 января 2017
В Обнинске уменьшилось количество телефонных хулиганов
Как...
10 января 2017
Обнинские дворники засыпают снегом проезжую часть
После...
9 января 2017
Обнинские моржи не испугались морозов
Как...
9 января 2017
В Обнинске начали готовить юных инженеров
Как...
Доска объявлений
События
82
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2800
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1043
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2410
Разное
1160
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.