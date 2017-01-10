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Зампред обнинского Горсобрания попросил чиновников не тормозить

10 января 2017
Власть


Зампред обнинского Горсобрания попросил чиновников не тормозить

Первое в этом году заседание обнинского Горсобрания состоится 31 января.

А это значит, что совсем скоро, 24 января, начнут активную работу профильные комитеты.

В связи с этим зампред местного «парламента» Владимир НАВОЛОКИН рекомендовал чиновникам предоставить необходимую документацию до 20 января.

Прислушаются ли к его словам сотрудники администрации, большой вопрос. Потому как экстренные «вбросы» документов для исполнительной власти – не редкость.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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