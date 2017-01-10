В Обнинске задержали преступника, находящегося в межгосударственном розыске

Установить личность преступника, который находится в межгосударственном розыске, обнинским правоохранителям удалось практически случайно.Мужчину остановили на Привокзальной площади для проверки документов. «Пробив» информацию по имеющейся базе данных, полицейские выяснили, что мужчина является гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Более того оказалось, что он находится в розыске за кражу, совершенную по месту жительства.В результате преступник был задержан и доставлен в изолятор временного содержания. В ближайшее время фигуранта передадут органам, которые инициировали его розыск.



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