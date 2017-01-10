Жителю Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу сигарет и алкоголя

По всей Киевской трассе и даже в самом Обнинске у нас несанкционированно торгуют незамерзающей жидкостью.

В обнинскую полицию поступило заявление о краже в продуктовом магазине на ул. Курчатова.Ранним утром злоумышленник разбил окно и проник внутрь помещения, похитив табачную и алкогольную продукцию на 1000 рублей.Стражи порядка провели комплекс розыскных мероприятий, в результате которых был задержан 33-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.По действующему законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы.