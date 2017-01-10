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10 января 2017
Криминал
Жителю Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу сигарет и алкоголя
Ранним утром злоумышленник разбил окно и проник внутрь помещения, похитив табачную и алкогольную продукцию на 1000 рублей.
Стражи порядка провели комплекс розыскных мероприятий, в результате которых был задержан 33-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.
По действующему законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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