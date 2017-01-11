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11 января 2017
Торговля
Руководство универмага «Центральный» не спешит прощаться с уличными торговцами
Частная территория, принадлежащая универмагу «Центральный» уже давно стала притчей во языцех. Администрация города не может обязать владельца навести порядок здесь, а сами собственники делать это не торопятся.
Страшные палатки, уродующие облик города, по мнению руководства универмага, выражают их социальноориентированную политику. Потому что фрукты, там якобы стоят дешевле, чем на других рынках. О качестве этого товара почему-то умалчивают.
В начале ноября, когда торговцы завалили всю площадь бахчевыми еженедельник «ВЫ и МЫ» уже поднимал эту проблему, и тогда в универмаге «Центральный» клятвенно заверили, что бедлам в скором времени прекратится, как только продавцы реализуют свой товар, синие «монстры» уйдут в историю.
Арбузы закончились, на смену им пришли елочные украшения, которые тоже уже канули в лету, а вот палатки стоят, как ни в чем не бывало. Может быть, собственник просто забыл о своем обещание преобразить территорию? Или как всегда главную роль в этом вопросе сыграло желание подзаработать, пусть и небольшие деньги, но стабильные? Ведь не за горами 8-е Марта, когда будут продавать цветы, а там опять приедут продавцы фруктов, которых вновь не захотят тревожить.
А людей и дальше можно будет кормить обещаниями, обещая все убрать в новом сезоне. Только когда он начнется этот сезон?
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