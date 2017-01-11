В соседнем с Обнинском Малоярославце нашли труп женщины

Труп 31-летней жительницы Малоярославца был найден в одном из местных общежитий.Жуткую находку обнаружила хозяйка комнаты. Женщина пришла выяснить причину, по которой погибшая задерживала ей плату за аренду жилья. Расчлененный труп квартиросъемщицы она нашла в диванном ящике.Как удалось выяснить правоохранителям, еще 23 декабря соседи погибшей видели, как к ней приходил мужчина. В скором времени полицейским удалось его найти. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что в тот день был в гостях у убитой женщины, которая, по его словам, занималась оказанием платных сексуальных услуг. Между ними произошел конфликт. В результате мужчина схватил нож и нанес им потерпевшей не менее 15 ударов. Чтобы замести следы, он спрятал труп в ящик дивана, а вещи убитой разбросал по комнате для того, чтобы инсценировать ограбление.На подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Убийство».



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