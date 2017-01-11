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11 января 2017
ЖКХ
В Обнинске обещают усилить контроль над управляющими компаниями
Во дворах много снега, кругом гололед, на крышах сосульки. Но, как утверждает вице-мэр по вопросам ЖКХ обнинской городской администрации Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, горожане не торопятся отказываться от услуг этих коммунальных предприятий.
– Мы постоянно говорим жителям, что у них есть право поменять управляющую компанию, но они не торопятся им воспользоваться, – подчеркивает Дмитрий Сергеевич. – Данный процесс можно назвать вялотекущим. Проводить собрание и голосовать почти никто не хочет.
При этом Стрельцов пообещал со своей стороны в этом году лучше контролировать управляющие компании. И заверил, что диалог между ними и городом уже ведется.
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