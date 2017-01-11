Слухи о вынужденном отпуске сотрудинков «Рукки-Рус» не подтвердились

В конце прошлого года по городу прокатилась информация о предстоящих массовых сокращениях в ряде научных организаций Обнинска.Под удар должны были попасть сотрудники Физико-энергетического института и завода «Сигнал».А в начале первой рабочей недели нового года тревожные вести пришли уже от промышленников. По неофициальной информации большинство сотрудников компании «Рукки-Рус» были отправлены в неоплачиваемый отпуск на весь январь месяц. Такое положение дел может стать первым звоночком, говорящем о неблагоприятной экономической ситуации. Ведь не секрет, что, как правило, за неоплаченным отпуском следует сокращение штатов и приостановка деятельности.По информации, предоставленной журналистам портала Obninsk.Name обнинским Центром занятости населения, в компании «Рукки-Рус» уже прошли сокращения штатов. В ноябре прошлого года работы лишились восемь сотрудников, а за первые два месяца 2017-го года компания планирует сократить еще 34 человека.В пресс-службе «Рукки-Рус» информацию о январском отпуске без содержания опровергли.- В соответствии с утвержденным планом работ, с 9 января 2016 года, мы начали проведение ежегодных плановых профилактических работ на заводах в городах Обнинске и Балабаново, в рамках подготовки предприятия к основному строительному сезону – весна – лето, - рассказала директор по маркетингу Ксения ВОЙТОВА.- В рамках данных работ: профилактический осмотр, техническое обслуживание основного и вспомогательного технологического оборудования и оснасток, осмотр коммунального хозяйства, осмотр инженерно-коммуникационных сетей, а также осуществляются плановые ремонтные работы. Технический и офисный персонал, задействованный на данных работах, остаются на рабочих местах.Сотрудники, не задействованные в профилактических мероприятиях, по информации компании сейчас находятся в оплачиваемом отпуске. Так же работать продолжают сотрудники отделов продаж, службы безопасности и администрации.Профилактические работы на заводе планируют завершить 28 января, с этого числа предприятие начнет работать в штатном режиме. И все же интересно, что стало причиной слухов о неоплаченном отпуске, если, по словам представителей компании, беспокоиться их сотрудникам не о чем?