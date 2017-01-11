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11 января 2017
Резонанс
«Росреестр» не давал указаний МФЦ приостанавливать работу по предоставлению услуг кадастра
Напомним, новость о том, что служба одного окна на Долгининской не принимает граждан по вопросам «Росреестра» обсудили на планерке в обнинской администрации.
Начальник МФЦ наукограда Светлана ГРИГОРЕНКО объяснила, что в связи с изменениями в законодательстве, было заменено программное обеспечение.
- Прием по услугам, связанным с «Росреестром», приостановлен по указаниям данной структуры. Там поменялось техническое обеспечение и как раз идет установка и программная обработка нового продукта, - заявила она.
Реакция калужского «Росреестра» не заставила себя ждать. В наш портал обратилась его представитель, которая официально заявила, что никаких распоряжений относительно запрета на предоставление услуги ее структура не давала.
- Да, у нас произошли изменения в законодательстве, что потребовало определенных совместных с МФЦ работ. Но это наши проблемы, а не заявителя. Сотрудники «Росреестра» до 5 января выходили на работу, чтобы установить новую программу, и 9 января у нас все каналы связи функционировали. Почему в МФЦ не сработал этот технический продукт, нам неизвестно. Это внутренние технические причины территориального отдела МФЦ. Мы никаких указаний не давали, - сообщила представитель «Росреестра».
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