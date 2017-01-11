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«Росреестр» не давал указаний МФЦ приостанавливать работу по предоставлению услуг кадастра

11 января 2017
Резонанс


«Росреестр» не давал указаний МФЦ приостанавливать работу по предоставлению услуг кадастра

Своя версия причин приостановки приема документов по услугам Росреестра в обнинском МФЦ появилась и у самой службы кадастра.

Напомним, новость о том, что служба одного окна на Долгининской не принимает граждан по вопросам «Росреестра» обсудили на планерке в обнинской администрации.

Начальник МФЦ наукограда Светлана ГРИГОРЕНКО объяснила, что в связи с изменениями в законодательстве, было заменено программное обеспечение.

- Прием по услугам, связанным с «Росреестром», приостановлен по указаниям данной структуры. Там поменялось техническое обеспечение и как раз идет установка и программная обработка нового продукта, - заявила она.

Реакция калужского «Росреестра» не заставила себя ждать. В наш портал обратилась его представитель, которая официально заявила, что никаких распоряжений относительно запрета на предоставление услуги ее структура не давала.

- Да, у нас произошли изменения в законодательстве, что потребовало определенных совместных с МФЦ работ. Но это наши проблемы, а не заявителя. Сотрудники «Росреестра» до 5 января выходили на работу, чтобы установить новую программу, и 9 января у нас все каналы связи функционировали. Почему в МФЦ не сработал этот технический продукт, нам неизвестно. Это внутренние технические причины территориального отдела МФЦ. Мы никаких указаний не давали, - сообщила представитель «Росреестра».

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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