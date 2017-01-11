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11 января 2017
Происшествия
В Обнинске дама-водитель пострадала из-за своей ошибки
Как рассказали дознаватели обнинского ГИБДД, на перекрестке улиц Королева и Курчатова столкнулись две иномарки: «Киа Спортэйдж» и «Митсубиси Лансер».
По информации полицейских, за рулем «Митсубиси» находилась женщина. И в момент столкновения она сворачивала со второстепенной дороги на главную, не уступив дорогу водителю «Киа». В результате дама получила многочисленные травмы. Сильно разбиты и машины.
Сейчас пострадавшая находится в КБ № 8. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
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