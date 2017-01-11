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11 января 2017
Криминал
Житель Боровского района обчистил обнинский супермаркет
Сотрудниками обнинской полиции возбуждено уголовное дело на жителя Боровского района, который обокрал один из супермаркетов наукограда.
Как было установлено, мужчина зашел в торговый зал продуктового магазина и путем свободного доступа забрал со стеллажей более 20 плиток шоколада, несколько упаковок филе форели, кофе, конфет и банок пива. Стоимость похищенного товара составила более 5 тысяч рублей. Мужчина сложил данный товар в продуктовую корзину и прошел мимо кассовой зоны, не оплатив товар. Далее он сел в такси и скрылся.
С заявлением о краже сотрудники магазина обратились лишь на следующий день. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия злоумышленника. В результате его личность была установлена.
Задержанный уже дал признательные показания. Награбленный товар он перепродал.
По завершению расследования, материалы уголовного дела будут переданы в суд. Согласно действующему законодательству, за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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