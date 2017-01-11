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11 января 2017
Культура
В Боровске построят «народный» фонтан по рисунку Людмилы КИСЕЛЕВОЙ
Изначально, рассказывает глава администрации Михаил КЛИМОВ, планировали установить только памятник – девочка, укрывающая зонтом звезду. Но позже мысль развили, доведя её до точного воплощения рисунка автора.
Заметим, что в настоящее время «девочка» уже выполнена в бронзе и занимает свое место в Музее воды Санкт-Петербурга. Её копию решили установить и в Боровске. Новая достопримечательность Боровска, по подсчетам Михаила Климова, обойдется в относительно скромную сумму – 800 тысяч рублей (с учетом изготовления памятника). Деньги на проект решили собрать всем миром. Сейчас администрация занимается открытием счета, и его данные обещает обнародовать в ближайшее время, дав тем самым старт сбору средств на фонтан.
Как поделился с «Неделей» Михаил Павлович, на сегодняшний день перечислить средства на «защиту звезды» дали согласие уже несколько предпринимателей. Надеясь на отзывчивость боровчан, открыть новый архобъект планируют ко Дню города. До этого времени Градостроительному совету предстоит определить место под фонтан. Главную цель, которую ставит перед этим коллегиальным органом администрация, – «увести» архсооружение от площади Ленина, которая сегодня уже загружена разнообразными памятниками и знаковыми местами.
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