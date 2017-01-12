Обнинск
Новости
Дольщики «Зеленого острова» ждут перемен

12 января 2017
Строительство


Дольщики «Зеленого острова» ждут перемен

Мы уже не раз рассказывали о «замкнутом круге», в который попали люди, вложившие свои деньги в строительство квартир в микрорайоне «Зеленый остров», где вот уже несколько лет дело не двигается с мертвой точки.

Конфликт между застройщиком и «Сбербанком» и вовсе поставил людей в тупик. Прежде чем структуры не определятся в отношениях, надеяться на возобновление строительства тем, кто заплатил за квартиры бессмысленно.

Ранее Арбитражный суд города Москвы уже рассматривал дело о признании банкротом строительной компании, теперь этот же вопрос рассмотрят в Арбитражном суде Калужской области. Слушания назначены на следующий четверг. Дольщики надеются, что этот день станет поворотным, в том числе и в решении их квартирного вопроса.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 343
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Строительство» и по тэгам #обманутые дольщики, #строительство, #суд:


29 декабря 2016

«ПИКу» не разрешат вводить новые дома, пока он не построит школу в «Борисоглебском»
Мэр Обнинска Владислав ШАПША прокомментировал ситуацию с не построенной ГК «ПИК» школой в микрорайоне...
29 декабря 2016

Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать
Вчера в ходе онлайн–конференции, когда глава обнинской администрации Владислав ШАПША, находясь в редакции...
21 декабря 2016

«ПИКу» разрешили строительство новых домов
Комиссия по градостроительным и земельным вопросам подвела итоги публичных слушаний по вопросу разрешения...
19 декабря 2016

Школу в «Борисоглебском» начнут строить в следующем году
О затянувшемся строительстве школы в ЖК «Борисоглебский» мы рассказывали неоднократно. Напомним, что...
15 декабря 2016

Обнинцев подкупили предложения «ПИКа»
Три дня прошли с момента публичных слушаний, где рассматривалась застройка компании «ПИК» по улице Курчатова.
13 декабря 2016

«Пик» превратил публичные слушания в театральную постановку
Вчера в здании администрации состоялись публичные слушания. Горожанам предстояло обсудить концепцию застройки...
8 декабря 2016

Застройщик жк «Мирный» просит город выкупить его детский сад
В мэрии прошло совещание по вопросам жилищного строительства в Обнинске, на котором собрались представители...
8 декабря 2016

«СУ-155» паразитирует на чужих инженерных сетях?
Компания «СУ-155» обещает ввести в эксплуатацию два дома из трех в этом году в Заовражье. Оказывается,...
8 декабря 2016

Строительство продолжения дороги улицы Гагарина пытались оспорить в суде
Недавно открытое продолжение дороги ул. Гагарина, которое было выполнено в рамках инвестдоговора застройщиками...
5 декабря 2016

В Обнинске мошенники изменили сценарий «развода»
Нередко пожилые жители первого наукограда попадают на удочку мошенников, отдавая преступникам последние...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.