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12 января 2017
Строительство
Дольщики «Зеленого острова» ждут перемен
Конфликт между застройщиком и «Сбербанком» и вовсе поставил людей в тупик. Прежде чем структуры не определятся в отношениях, надеяться на возобновление строительства тем, кто заплатил за квартиры бессмысленно.
Ранее Арбитражный суд города Москвы уже рассматривал дело о признании банкротом строительной компании, теперь этот же вопрос рассмотрят в Арбитражном суде Калужской области. Слушания назначены на следующий четверг. Дольщики надеются, что этот день станет поворотным, в том числе и в решении их квартирного вопроса.
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