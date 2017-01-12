Дольщики «Зеленого острова» ждут перемен

«ПИКу» не разрешат вводить новые дома, пока он не построит школу в «Борисоглебском»

Мы уже не раз рассказывали о «замкнутом круге», в который попали люди, вложившие свои деньги в строительство квартир в микрорайоне «Зеленый остров», где вот уже несколько лет дело не двигается с мертвой точки.Конфликт между застройщиком и «Сбербанком» и вовсе поставил людей в тупик. Прежде чем структуры не определятся в отношениях, надеяться на возобновление строительства тем, кто заплатил за квартиры бессмысленно.Ранее Арбитражный суд города Москвы уже рассматривал дело о признании банкротом строительной компании, теперь этот же вопрос рассмотрят в Арбитражном суде Калужской области. Слушания назначены на следующий четверг. Дольщики надеются, что этот день станет поворотным, в том числе и в решении их квартирного вопроса.