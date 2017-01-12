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12 января 2017
Криминал
В Обнинске бармен обчистил посетителя
А дело было так. Обнинец решил культурно отдохнуть в одном из городских кафе.
Мужчина был продвинутый, поэтому оплачивал выпивку не наличными, а банковской картой. Как позже оказалось именно способ оплаты, и сыграл с ним злую шутку.
Уже на следующей день мужчина обнаружил, что из его «электронного кошелька» куда-то пропала внушительная сумма денег - тринадцать тысяч рублей. Конечно, обнинец тут же обратился в полицию.
Стражи порядка сработали оперативно и пошагово восстановили картину преступления. Как оказалось, деньги с банковской карты умыкнул бармен заведения, в котором отдыхал мужчина. Расплатившись, обнинец отошел от барной стойки, забыв там свою карту, этим и воспользовался предприимчивый бармен. Юноша видел, как ранее мужчина вводил пин-код, поэтому снять деньги для него оказалось не проблематично.
Теперь, когда афера бармена раскрыта, ему предстоит не только вернуть похищенные деньги, но и стать фигурантом уголовного дела. По действующему законодательству юноше грозит до двух лет лишения свободы.
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