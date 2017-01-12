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Житель Обнинска избил родственницу и пригразил убийством

12 января 2017
Криминал


Житель Обнинска избил родственницу и пригразил убийством

Сотрудники обнинской полиции возбудили уголовное дело на жителя наукограда по факту нанесения побоев и угрозы убийством.

На днях в одной из местных квартир произошел конфликт между пожилой женщиной и ее родственником. В ходе скандала, причиной которого стало выяснение обстоятельств траты последним денежных средств, накопленных совместно на иные цели, мужчина начал избивать пенсионерку, нанеся ей несколько ударов по лицу и голове. Кроме этого родственник пригрозил убить женщину. В результате, пострадавшая была вынуждена обратиться в полицию.

Согласно действующему законодательству, за совершенные действия мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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