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В Обнинске 10 семей бесплатно получили жилье

12 января 2017
Общество


В Обнинске 10 семей бесплатно получили жилье

Жилищный отдел обнинской городской администрации завершает подводить итоги 2016 года.

Но основные цифры его сотрудники уже озвучили журналистам нашего портала. Если год назад в Обнинске на жилищном учете в очереди стояло 946 семей, то в этом году таковых уже стало 822. Правда, как пояснили специалисты мэрии, жилищные помещения на муниципальных площадях получили всего 10 семей. А остальные выбывшие из очереди решили эту проблему самостоятельно.

Из тех же, кому все-таки повезло, были те, кто получили дополнительные квадратные метры путем присоединения освободившихся комнат в коммуналках, за счет выведения квартир из числа служебных, либо по решению суда. Так что счастливчиков немного.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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