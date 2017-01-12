Обнинск
Новости
Глава Боровского района Анатолий Бельский не хочет общаться с «митингующими»

12 января 2017
Власть


Глава Боровского района Анатолий Бельский не хочет общаться с «митингующими»

В соседнем с Обнинском Боровском районе грядет череда отчетов глав исполнительно-распорядительной власти перед своим населением за год минувший.

Первая встреча состоится уже 20 января, а последняя, на которой итог работы района подведет его новый руководитель Илья ВЕСЕЛОВ, запланирована на 13 февраля в районном Доме культуры в Боровске.

Примечательно, что восемь из девяти таких встреч с населением запланированы на 17.00. То есть, ожидать аншлага в местных ДК, где и состоятся отчеты, не приходится. Возможно, столь негостеприимный маневр был сделан в довершение высказывания главы Боровского района, председателя Райсобрания Анатолия БЕЛЬСКОГО, которое тот позволил себе на днях.

В частности, говоря о предстоящих событиях, он заявил, что часто на отчеты приходят любители «митинговать», которые не несут никакого конструктива таким встречам. А потому, вполне серьезно посоветовал главам администраций приглашать на отчеты «своих», тех, кто этот конструктив внесет.

Насколько связаны два этих обстоятельства: предложение спикера и назначение времени отчетов, - ответить сложно. Но складывается впечатление, что, не найдя достаточного количества «своих», в поселениях попросту решили сделать так, чтобы не пришли «митингующие».

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 195
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Власть» и по тэгам #Боровскийрайон, #отчеты, #АнатолийБельский, #итогигода:


10 января 2017

Мэр призвал чиновников быть в наступившем году экономнее
Мэр Обнинска Владислав ШАПША на рабочем совещании администрации призвал своих подчиненных отнестись к...
10 января 2017

Зампред обнинского Горсобрания попросил чиновников не тормозить
Первое в этом году заседание обнинского Горсобрания состоится 31 января. А это значит, что совсем скоро,...
9 января 2017

Глава администрации Боровского района посоветовал начать рабочий год с мозгового штурма
В соседнем с Обнинском Боровском районе первая планерка руководителей не обошлась без аналитики уборки...
29 декабря 2016

Мэр Обнинска сравнил бывшего и нынешнего коммунльных замов
Ухода с поста коммунального зама главы администрации Обнинска, казалось бы, бессменного Вячеслава ЛЕЖНИНА...
28 декабря 2016

Обнинские депутаты довольны проделанной в этом году работой
Местные народные избранники провели последнее в этом году заседание городского собрания и внесли изменения...
28 декабря 2016

Дефицит бюджета Обнинска сократился на 41 миллион
Депутаты обнинского городского собрания внесли изменения в бюджет уходящего года. Как рассказала начальник...
23 декабря 2016

Бюджет Обнинска в этом году недосчитался 37 миллионов рублей
Начальник управления финансов Людмила КОНОВАЛОВА рассказала о корректировках, которые будут внесены в...
23 декабря 2016

Мэр Обнинска выйдет на связь с блогерами

Следующий сеанс онлайн-общения с горожанами состоится 28 декабря 2016 года, то есть, в ближайшую...
19 декабря 2016

Владислав Шапша предложил соседям заплатить за обнинские очистные
В последнее время чиновники соседнего с Обнинском Боровского района все чаще высказывают намерение договориться...
15 декабря 2016

Депутаты Заксобрания решили штрафовать любителей пиротехники
На состоявшейся сегодня заседании сессии Законодательного собрания Калужской области парламентарии опять...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.