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12 января 2017
Власть
Глава Боровского района Анатолий Бельский не хочет общаться с «митингующими»
Первая встреча состоится уже 20 января, а последняя, на которой итог работы района подведет его новый руководитель Илья ВЕСЕЛОВ, запланирована на 13 февраля в районном Доме культуры в Боровске.
Примечательно, что восемь из девяти таких встреч с населением запланированы на 17.00. То есть, ожидать аншлага в местных ДК, где и состоятся отчеты, не приходится. Возможно, столь негостеприимный маневр был сделан в довершение высказывания главы Боровского района, председателя Райсобрания Анатолия БЕЛЬСКОГО, которое тот позволил себе на днях.
В частности, говоря о предстоящих событиях, он заявил, что часто на отчеты приходят любители «митинговать», которые не несут никакого конструктива таким встречам. А потому, вполне серьезно посоветовал главам администраций приглашать на отчеты «своих», тех, кто этот конструктив внесет.
Насколько связаны два этих обстоятельства: предложение спикера и назначение времени отчетов, - ответить сложно. Но складывается впечатление, что, не найдя достаточного количества «своих», в поселениях попросту решили сделать так, чтобы не пришли «митингующие».
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