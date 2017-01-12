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12 января 2017
Спорт
Обнинские волейболистки борются за финал первенства России
В нем принимают участие семь команд из Обнинска, Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Воронежской, Тульской и Ярославской областей.
Наши спортсменки со счетом 3:3 обыграли воронежскую команду, и «всухую» вырвали победу у вологодских и архангельских волейболистов.
Сегодня они сражаются со спортсменами из Ярославля. Если и в этот раз игра завершится победой, то обнинские девушки досрочно пройдут в финал первенства.
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