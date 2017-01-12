|
12 января 2017
Общество
В Обнинске зарегистрировали двойню
Как рассказала заместитель руководителя отдела ЗАГС наукограда Лидия СИНЕЦКИНА, эти малыши стали в обнинской семье Малиновских долгожданными первенцами. Сына родители назвали Даниилом, а дочку – Кристиной.
Поздравляли молодых родителей в торжественной обстановке. Семье вручили подарочный сертификат магазина детских товаров, чтобы они сами выбрали для своих крох подарок.
Просмотров: 267
Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #дети, #рождение, #регистрация:
12 января 2017
В Обнинске 10 семей бесплатно получили жилье
Жилищный отдел обнинской городской администрации завершает подводить итоги 2016 года. Но основные цифры
12 января 2017
Обнинским женщинам возраст не помеха
В Обнинске растет число женщин, решившихся стать мамами после 40 лет. К такому выводу на днях пришли
11 января 2017
Слухи о вынужденном отпуске сотрудинков «Рукки-Рус» не подтвердились
В конце прошлого года по городу прокатилась информация о предстоящих массовых сокращениях в ряде научных
11 января 2017
Чиновники считают, что обнинского Деда Мороза сдувают за «лайки» в соцсетях
Обнинские вандалы трижды за день покушались на надувного Деда мороза, установленного на круговой развязке
11 января 2017
Мужчина сменил фамилию, чтобы скрыться от приставов
В соседнем с Обнинском Жуковском районе судебные приставы исполнители разыскали и привлекли к ответственности
9 января 2017
Обнинских школьников призывают учиться, несмотря на холода
Сегодня у учеников двух обнинских школ №5 и №12 стартовали занятия третьей четверти. Учитывая, что в
9 января 2017
Работа МФЦ в Обнинске дала сбой
В конце года, 30 декабря, калужский министр экономического развития Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ подвел итоги
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на зимние каникулы, в ужасе от пребывания в гостинице
6 января 2017
Обнинские должники не смогли улететь на курорты
В дни праздничных новогодних каникул обнинские должники, занесенные в так называемый «черный список»
2 января 2017
В Обнинске мальчики одержали победу над девочками
За два дня нового 2017 года в Обнинске родилось уже 12 малышей. Причем большинство из них мальчики. Девочек
Архив новостей
Самое оцененное
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
26 декабря 2016
Обнинский депутат Надежда Рожкова признала себя виновной
Сегодня в Обнинском городском суде состоялись слушания по уголовному
Самое читаемое
Культура
29 декабря 2016
Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
Дороги
4 января 2017
Жители Экодолья живут в ожидании трагедии
Лента новостей
12 января 2017
Обнинские волейболистки борются за финал первенства России
Сейчас...
12 января 2017
Глава Боровского района Анатолий Бельский не хочет общаться с «митингующими»
В...
12 января 2017
В Обнинске бармен обчистил посетителя
А...
11 января 2017
В Боровске построят «народный» фонтан по рисунку Людмилы КИСЕЛЕВОЙ
В...
11 января 2017
В Обнинске дама-водитель пострадала из-за своей ошибки
Вчера...
11 января 2017
В Обнинске обещают усилить контроль над управляющими компаниями
Этой...
11 января 2017
В соседнем с Обнинском Малоярославце нашли труп женщины
Труп...
10 января 2017
Жителю Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу сигарет и алкоголя
В...
10 января 2017
В Обнинске задержали преступника, находящегося в межгосударственном розыске
Установить...
10 января 2017
Зампред обнинского Горсобрания попросил чиновников не тормозить
Первое...
Доска объявлений
События
83
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2803
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1043
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2410
Разное
1160
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.