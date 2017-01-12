|
12 января 2017
Дети
Дети и взрослые превратили площадку детского сада в мини-парк снежных фигур!
Некоторые к заданию отнеслись весьма креативно. Так в балабановском детском саду №13 «Родничок» группа №3 создала прямо-таки мини-парк снежных инсталляций.
Воспитатели, дети и их родители создали новогодних и сказочных персонажей, разукрасив их яркими цветами.
- Дня нас, родителей, воспитатели открылись с новой стороны, дети наперебой рассказывали, как же здорово, что во время прогулки на их площадке можно «слепить» снежные пирожки у печки, проползти через Триумфальную арку, покататься на машине, постоять рядом с дедом Морозом и Снегурочкой и защитить Колобка от хитрой Лисы, - поделилась впечатлением мама воспитанника группы №3 Евгения СМИРНОВА.
Зарядившись впечатлениями, девушка попыталась создать нечто подобное и в своем дворе.
Просмотров: 169
Последние новости из рубрики «Дети» и по тэгам #Балабаново, #творчество, #детскийсадродничок:
10 января 2017
В Балабанове сразу две управляющие компании согласились залить забытый каток
В соседнем с Обнинском Балабанове в этот зимний сезон администрация решила удивить горожан неординарным
2 января 2017
В Обнинске мальчики одержали победу над девочками
За два дня нового 2017 года в Обнинске родилось уже 12 малышей. Причем большинство из них мальчики. Девочек
26 декабря 2016
К маленьким пациентам КБ №8 снова придет «Милосердие»
В преддверии каждого Нового года сотрудники центра «Милосердие» поздравляют с праздником тех, кто вынужден
23 декабря 2016
Главный педагог Обнинска попросила полицию обезопасить школьников
До окончания первого полугодия обнинские школьники уже считают деньки. Однако как рассказала начальник
20 декабря 2016
В Обнинске провели дополнительную проверку условий жизни детей в приемных семьях
Начальник городского отдела опеки и попечительства Татьяна СТРУКОВА рассказала о работе ее подразделения.
14 декабря 2016
Новогодние поделки детей украсили кабинеты обнинских полицейских
В течение всего учебного года сотрудники полиции проводили со школьниками профилактические работы, рассказывая
7 декабря 2016
В Балабанове рыночные торговцы выступили против повышения арендной платы под своими палатками
В соседнем с Обнинском Балабанове предприниматели, торгующие на муниципальном рынке, выступили против
6 декабря 2016
Сити-менеджер Балабанова припас почти 200 миллионов рублей на будущее
В наше непростое время иметь загашник – дело хорошее. Это знает каждый, в том числе и глава администрации
2 декабря 2016
В Балабанове депутаты вновь недовольны работой кладбища
В соседнем с Обнинском Балабанове грядет очередное разбирательство на тему организации работы на городском
2 декабря 2016
Налоговые льготы лишили балабановцев возможности пугать медиков
На днях в соседнем с Обнинском Балабанове депутаты потеряли возможность грозить пальцем местному здравоохранению.
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
Самое читаемое
Культура
29 декабря 2016
Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
Дороги
4 января 2017
Жители Экодолья живут в ожидании трагедии
Лента новостей
12 января 2017
Обнинские волейболистки борются за финал первенства России
Сейчас...
12 января 2017
Глава Боровского района Анатолий Бельский не хочет общаться с «митингующими»
В...
12 января 2017
В Обнинске бармен обчистил посетителя
А...
11 января 2017
Мужчина сменил фамилию, чтобы скрыться от приставов
В...
11 января 2017
В Боровске построят «народный» фонтан по рисунку Людмилы КИСЕЛЕВОЙ
В...
11 января 2017
В Обнинске дама-водитель пострадала из-за своей ошибки
Вчера...
11 января 2017
В Обнинске обещают усилить контроль над управляющими компаниями
Этой...
11 января 2017
В соседнем с Обнинском Малоярославце нашли труп женщины
Труп...
10 января 2017
Жителю Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу сигарет и алкоголя
В...
10 января 2017
В Обнинске задержали преступника, находящегося в межгосударственном розыске
Установить...
Доска объявлений
События
83
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2803
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1043
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2410
Разное
1160
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.