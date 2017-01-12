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Дети и взрослые превратили площадку детского сада в мини-парк снежных фигур!

12 января 2017
Дети


Дети и взрослые превратили площадку детского сада в мини-парк снежных фигур!

Недавно детские сады соседнего с Обнинском Боровского района решили преобразить площадки для прогулок при помощи создания на территории дошкольных учреждений снежных фигур.

Некоторые к заданию отнеслись весьма креативно. Так в балабановском детском саду №13 «Родничок» группа №3 создала прямо-таки мини-парк снежных инсталляций.

Воспитатели, дети и их родители создали новогодних и сказочных персонажей, разукрасив их яркими цветами.

- Дня нас, родителей, воспитатели открылись с новой стороны, дети наперебой рассказывали, как же здорово, что во время прогулки на их площадке можно «слепить» снежные пирожки у печки, проползти через Триумфальную арку, покататься на машине, постоять рядом с дедом Морозом и Снегурочкой и защитить Колобка от хитрой Лисы, - поделилась впечатлением мама воспитанника группы №3 Евгения СМИРНОВА.

Зарядившись впечатлениями, девушка попыталась создать нечто подобное и в своем дворе.
 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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