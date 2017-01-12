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12 января 2017
Медицина
Из-за ошибки врачей ребенку не могли назначить лечение в течение нескольких часов!
- Участковый педиатр выписала моему внуку направление на рентген, так как заподозрила у него гайморит. Только вот специалисты, так называемые, вместо снимка пазух носа сделали снимок грудной клетки! – возмущается Людмила. – Выходит, что, врач не сможет поставить ребенку точный диагноз и не назначить лечение? Или теперь придется ребенка повторно подвергать облучению?!
Разобраться в ситуации журналисты попросили заместителя главного врача Андрея ДРОЖЖИНА.
- Я, конечно, не знаю, как это специалисты могли прочитать направление, чтобы совершить такую ошибку. Но я уже пообщался с лечащим врачом ребенка. Она еще раз осмотрит его, возможно, назначит консультацию ЛОР-врача. В противном случае, если без рентгена поставить диагноз не получится, то пациенту сделают повторный снимок. Никакого вреда повторное облучение не принесет, - прокомментировал Дрожжин.
Впрочем, мнение коллеги из Малоярославца разделил и главный врач КБ№8 Владимир ПЕТРОВ, пояснив нашему корреспонденту, что никакого существенного вреда вторичная процедура не причинит.
Только вот непонятно, почему малоярославецкие медики решили прибегнуть к помощи рентген-аппарата, если, по предположениям заместителя главврача, диагноз можно было поставить и без него? Более того, интересно, о чем думают специалисты местной больницы, раз даже не могут прочесть то, что написано в направлении, тем более, когда речь идет о ребенке?!
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