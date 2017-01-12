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Обнинским женщинам возраст не помеха

12 января 2017
Общество


Обнинским женщинам возраст не помеха

В Обнинске растет число женщин, решившихся стать мамами после 40 лет.

К такому выводу на днях пришли сотрудники городского отдела ЗАГС.

Как они рассказали, в 2016 году в нашем городе дети родились у 44 дам среднего возраста. Все малыши здоровы, их мамы тоже чувствуют себя прекрасно. Хотя врачи в таких ситуациях всегда предупреждают об определенном риске как для одних, так и для других.

Но сами такие факты говорят о том, что эти женщины уверены в своих силах. Ведь на такой ответственный шаг можно пойти, только имея хорошее здоровье и стабильную материальную базу.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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