|
13 января 2017
ЖКХ
У горожан и чиновников разный взгляд на вывоз мусора в новогодние каникулы
И мусорного коллапса, накрывшего город три года назад, в этот раз Обнинск удачно избежал. К слову в январе 2014- го отличилась в этом вопросе печально известная управляющая компания «Комфорт». Жители домов, которые эта организация обслуживает сегодня, заявляют, что и в этом году им пришлось столкнуться с засилием отходов.
В редакцию портала Obninsk.Name обратилась жительница дома номер 17 «А» по улице Энгельса: -В новогодние праздники, несмотря на обещание администрации города, во дворе был мусорный коллапс, контейнера были завалены мусором, который был убран только одиннадцатого января, - рассказывает Ольга.
Людям не понятно, почему коммунальщики в очередной раз забили на свою работу? А так же возникает вопрос, почему такого откровенного хамства управляющей компании «Комфорт» в упор не видят городские чиновники сферы ЖКХ? Или для последних главное сделать оптимистический доклад, а не разрулить ситуацию?
Просмотров: 151
Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #вывоз мусора, #праздники, #чиновники:
13 января 2017
Жители поселка Обнинское ежедневно рискуют жизнью из-за беспечночти коммунальщиков
Вопрос уборки в зимний период стоит достаточно остро в первом наукограде, в том числе жители поселка
13 января 2017
В обнинской МУК поняли, что с жителями лучше договариваться, а не судиться
В Обнинске руководители управляющих компаний очень обеспокоены растущими долгами населения за жилищно-коммунальные
13 января 2017
Обнинские сантехники не вошли в подвал с кипятком
Немного померзнуть в своих квартирах пришлось вчера жителям Обнинска, проживающим на проспекте Маркса,
11 января 2017
В Обнинске объявлена война сосулькам!
Первая рабочая неделя нового года в Обнинске отметилась сильными морозами, и небольшое потепление вкупе
11 января 2017
В Обнинске обещают усилить контроль над управляющими компаниями
Этой зимой многие жители Обнинска очень недовольны работой своих управляющих компаний. Во дворах много
9 января 2017
В Обнинске морозы вскрыли все недоработки коммунальщиков
Первые в эту зиму настоящие морозы вскрыли в Обнинске все коммунальные «косяки». Жители города настолько
9 января 2017
В Обнинске избежали массовых отключений воды и электричества в праздничные дни
Как рассказал вице-мэр Обнинска по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, городская аварийная
10 января 2017
В Балабанове сразу две управляющие компании согласились залить забытый каток
В соседнем с Обнинском Балабанове в этот зимний сезон администрация решила удивить горожан неординарным
9 января 2017
Глава администрации Боровского района посоветовал начать рабочий год с мозгового штурма
В соседнем с Обнинском Боровском районе первая планерка руководителей не обошлась без аналитики уборки
5 января 2017
Жители улицы Гагарина залили соседей на 120 тысяч рублей
Обнинский вице-мэр по вопросам ЖКХ Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ собрал в праздничные дни всех руководителей городских
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
Самое читаемое
Происшествия
3 января 2017
Житель Обнинска гонялся за соседями с молотком!
Криминал
3 января 2017
Грабители притворились добрыми друзьями
Лента новостей
13 января 2017
Жителям Балабанова не о чем разговаривать с участковыми
В...
13 января 2017
Поздравить женскую половину Обнинска приедут популярные артисты!
Кажется,...
12 января 2017
Обнинские волейболистки борются за финал первенства России
Сейчас...
12 января 2017
Глава Боровского района Анатолий Бельский не хочет общаться с «митингующими»
В...
12 января 2017
В Обнинске бармен обчистил посетителя
А...
11 января 2017
Мужчина сменил фамилию, чтобы скрыться от приставов
В...
11 января 2017
В Боровске построят «народный» фонтан по рисунку Людмилы КИСЕЛЕВОЙ
В...
11 января 2017
В Обнинске дама-водитель пострадала из-за своей ошибки
Вчера...
11 января 2017
В соседнем с Обнинском Малоярославце нашли труп женщины
Труп...
10 января 2017
Жителю Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу сигарет и алкоголя
В...
Доска объявлений
События
83
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2805
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1043
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2411
Разное
1160
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.