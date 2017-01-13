У горожан и чиновников разный взгляд на вывоз мусора в новогодние каникулы

Чиновники отрапортовали, что первая неделя нового года прошла в коммунальной отрасли без сучке, без задоринки.И мусорного коллапса, накрывшего город три года назад, в этот раз Обнинск удачно избежал. К слову в январе 2014- го отличилась в этом вопросе печально известная управляющая компания «Комфорт». Жители домов, которые эта организация обслуживает сегодня, заявляют, что и в этом году им пришлось столкнуться с засилием отходов.В редакцию портала Obninsk.Name обратилась жительница дома номер 17 «А» по улице Энгельса: -В новогодние праздники, несмотря на обещание администрации города, во дворе был мусорный коллапс, контейнера были завалены мусором, который был убран только одиннадцатого января, - рассказывает Ольга.Людям не понятно, почему коммунальщики в очередной раз забили на свою работу? А так же возникает вопрос, почему такого откровенного хамства управляющей компании «Комфорт» в упор не видят городские чиновники сферы ЖКХ? Или для последних главное сделать оптимистический доклад, а не разрулить ситуацию?