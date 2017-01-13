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13 января 2017
Культура
Поздравить женскую половину Обнинска приедут популярные артисты!
Но это лишь на первый взгляд. Наиболее продвинутые мужчины озадачиваются выбором подарка к 8 марта заранее, чтобы потом не довольствоваться тем, что осталось.
Один из лучших презентов, который может порадовать супругу, маму или бабушку, - билет на концерт!
В Обнинск поздравить дам с праздником приезжают сразу два популярных исполнителя, чьи концерты никогда не оставляют ни равнодушных, ни свободных мест.
10 марта на сцене Дома ученых с программой «Все вернется…» выступит Надежда КАДЫШЕВА и ее «Золотое кольцо», а 15 марта сюда же с юбилейным концертом приедет любимец женщин Виктор КОРОЛЕВ.
Желающим попасть на его концерт стоит поторопиться, билеты уже сегодня появились в продаже. В Обнинск Виктор Королев приезжает далеко не в первый раз, и за пару недель до концерта билетов в кассе уже не остается.
Справки по телефонам: 393-18-31, 393-32-74.
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