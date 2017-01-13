Обнинск
Новости
Поздравить женскую половину Обнинска приедут популярные артисты!

13 января 2017
Культура


Поздравить женскую половину Обнинска приедут популярные артисты!

Кажется, что до праздника прекрасной половины человечества еще так много времени.

Но это лишь на первый взгляд. Наиболее продвинутые мужчины озадачиваются выбором подарка к 8 марта заранее, чтобы потом не довольствоваться тем, что осталось.

Один из лучших презентов, который может порадовать супругу, маму или бабушку, - билет на концерт!

В Обнинск поздравить дам с праздником приезжают сразу два популярных исполнителя, чьи концерты никогда не оставляют ни равнодушных, ни свободных мест.

10 марта на сцене Дома ученых с программой «Все вернется…» выступит Надежда КАДЫШЕВА и ее «Золотое кольцо», а 15 марта сюда же с юбилейным концертом приедет любимец женщин Виктор КОРОЛЕВ.

Желающим попасть на его концерт стоит поторопиться, билеты уже сегодня появились в продаже. В Обнинск Виктор Королев приезжает далеко не в первый раз, и за пару недель до концерта билетов в кассе уже не остается.

Справки по телефонам: 393-18-31, 393-32-74.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

Все статьи
автора
Просмотров: 248
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Культура»:


11 января 2017

В Боровске построят «народный» фонтан по рисунку Людмилы КИСЕЛЕВОЙ
В соседнем с Обнинском Боровске ко Дню города администрация планирует построить фонтан, образ которого...
29 декабря 2016

Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
На этой неделе на Первом канале состоялась премьера восьмисерийного фильма "Три королевы".
27 декабря 2016

Лучший новогодний подарок - билет на концерт Родиона Газманова
Всего несколько дней осталось до того момента, когда куранты пробьют двенадцать раз и перенесут нас из...
24 декабря 2016

В Обнинске открылась выставка картин Натальи Иволгиной
Сегодня в Музее истории прошло открытие выставки обнинского художника Натальи ИВОЛГИНОЙ. Картины она...
21 декабря 2016

Обнинский депутат предложил скинуться на съемки патриотического фильма!
Такую идею Лев Александрович озвучил на своей страничке в Фэйсбуке. На эту мысль избранника народа натолкнул...
14 декабря 2016

Обнинск с новой программой посетит Сергей Лазарев
Уже завтра в концертном зале Дома Ученых состоится очередной концерт одного из самых ярких и стильных...
29 ноября 2016

Обнинцам споет Глеб Матвейчук
До сольного выступления талантливого композитора и яркого представителя рок-культуры Глеба МАТВЕЙЧУКА...
25 ноября 2016

Урезать финансирование культуры в Обнинске больше некуда
Начальник управления финансов Людмила КОНОВАЛОВА представила местным депутатам отчет по бюджету города...
16 ноября 2016

Обнинск снова посетит Сергей Лазарев!
Один из самых ярких и стильных исполнительной современной эстрады снова собирается посетить первый наукоград.
15 ноября 2016

Матвейчук исполнит в Обнинске «Хиты трех веков»!
Осталось всего две недели до того, как Обнинск с сольным концертом посетит достойный исполнитель, талантливый...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.