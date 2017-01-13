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13 января 2017
Силовики
В калужское УФСБ приедет новый начальник
Соответствующие документы подписал Президент России Владимир ПУТИН и глава ведомства Александр БОРТНИКОВ.
Это назначение связано с тем, что возглавлявший ранее управление федеральной службы безопасности по Калужской области генерал-майор Владимир БУРЫКИН пошел на повышение и переедет в столицу. Владимиру Николаевичу предстоит трудиться в центральном аппарате федеральной службы безопасности.
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