Жители поселка Обнинское ежедневно рискуют жизнью из-за беспечночти коммунальщиков

В обнинской МУК поняли, что с жителями лучше договариваться, а не судиться

Чиновники отрапортовали, что первая неделя нового года прошла в коммунальной отрасли без сучке, без задоринки.

Вопрос уборки в зимний период стоит достаточно остро в первом наукограде, в том числе жители поселка Обнинское на работу коммунальных служб города жалуются уже не первый год.Этой зимой неравнодушные ТОСовцы поселка сняли даже видеоролик отражающий реальную картину зимней уборки.Пожалуй, самой показательной является ситуация, которая происходит на улице Циолковского в вечернее время. Эта дорога связывает обнинское предприятие «Технология» и вокзал, поэтому именно по этому пути люди идут с работы.Учитывая, что тротуары в поселке завалены снегом, пешеходам приходится шагать прямо по проезжей части, лавируя между автомобилями сотрудников предприятия, которые также возвращаются домой. Ежедневно люди рискуют оказаться под колесами машин, из-за того, что коммунальщики и власти открещиваются от уборки тротуаров в этом микрорайоне города.Интересно, неужели только несчастный случай может заставить чиновников обратить внимание на эту проблему? И что должно случиться, чтобы коммунальщики все-таки откопать дорожки для пешеходов?