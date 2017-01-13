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13 января 2017
ЖКХ
Жители поселка Обнинское ежедневно рискуют жизнью из-за беспечночти коммунальщиков
Этой зимой неравнодушные ТОСовцы поселка сняли даже видеоролик отражающий реальную картину зимней уборки.
Пожалуй, самой показательной является ситуация, которая происходит на улице Циолковского в вечернее время. Эта дорога связывает обнинское предприятие «Технология» и вокзал, поэтому именно по этому пути люди идут с работы.
Учитывая, что тротуары в поселке завалены снегом, пешеходам приходится шагать прямо по проезжей части, лавируя между автомобилями сотрудников предприятия, которые также возвращаются домой. Ежедневно люди рискуют оказаться под колесами машин, из-за того, что коммунальщики и власти открещиваются от уборки тротуаров в этом микрорайоне города.
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