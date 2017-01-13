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Сайт ГЖИ Калужской области на критику отреагировал переездом

13 января 2017
Общество


Сайт ГЖИ Калужской области на критику отреагировал переездом

На днях в редакцию портала Obninsk.Name обратились горожане которые после новогодних каникул не могут «достучаться» до Государственной жилищной инспекции Калужской области по сети Интернет.

Сайт ведомства ГЖИ40.РФ автоматически «перебрасывает» пользователей на страничку областного Правительства. Или таким образом людям наглядно демонстрируют куда надо обращаться?

Напомним в конце декабря форму и содержание интернет - портала ГЖИ Калужской области раскритиковали представители Общероссийского Народного Фронта. Неужели ГЖИ так отреагировала на критику и решила совсем закрыть портал? Однако в ведомстве уверяют, что все совсем не так.

-Теперь своего отдельного сайта у нас не будет, вместо этого появится страничка на официальном портале органов власти Калужской области, - рассказала начальник информационно-аналитического отдела ГЖИ Калужской области Елена ЛИПКЕ.

По заверениям Елены Сергеевны, такой «переезд» не отразится на содержании, информации теперь будет даже больше. Правда пользователям первое время будет не очень удобно, ведь им еще предстоит разобраться в подразделах нового сайта. Да и надпись о том, что официальный сайт инспекции находится по адресу ГЖИ40. РФ тоже приводит пользователей в замешательство, но эту историческую информацию убирать не собираются.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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