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Обнинские сантехники не вошли в подвал с кипятком

13 января 2017
ЖКХ


Обнинские сантехники не вошли в подвал с кипятком

Немного померзнуть в своих квартирах пришлось вчера жителям Обнинска, проживающим на проспекте Маркса, 62.

В три часа ночи в тепловом узле данного многоквартирного дома прорвало трубу отопления. В итоге крутым кипятком оказался залит весь подвал.

– Работники аварийно-диспетчерской службы не смогли зайти в горячую воду, температура которой была около ста градусов, – пояснили руководители данного предприятия. – Поэтому пришлось отключить всю систему отопления и дождаться, пока вода остынет. А уже утром на место прибыли сантехники обслуживающей данный дом управляющей компании, которые и устранили аварию.

Тепло в квартиры жильцов начало поступать уже в обед.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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