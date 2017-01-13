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Жителям Балабанова не о чем разговаривать с участковыми

13 января 2017
Силовики


Жителям Балабанова не о чем разговаривать с участковыми

В соседнем с Обнинском Боровском районе полицейские запланировали на январь череду встреч с населением.

На таких мероприятиях предполагается прямой контакт с участковыми, во время которого граждане могут задать свои вопросы или рассказать о проблемах в рамках полномочий службы данных инспекторов. Первая такая встреча прошла в Балабанове в городском ДК. Удивительно, что несмотря на информацию в прессе, соцсетях, а также на объявления на некоторых магазинах, пообщаться со стражами закона никто не изъявил желания.

Ситуацию спас женский хор, вокалистки которого в этот вечер пришли в культурное учреждение на репетицию, и попутно смогли хоть что-то спросить у полицейских. Разговор, кстати, прошел в пропорции один к одному: на пять пришедших на встречу инспекторов пришлось столько же участниц хора.

Сами полицейские отнеслись к этой ситуации философски. По их словам, сегодня участковые очень доступны для населения своих участков. Обратиться к ним можно не только в приемные часы в отделении ОМВД по Боровскому району, но и по мобильным телефонам, которые всегда при сотрудниках полиции. А потому те граждане, у которых действительно есть проблемы и вопросы, не ждут таких полугодовых мероприятий, а оперативно обращаются за помощью.
 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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