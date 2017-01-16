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Обнинские полицейские нашли тех, кто украл кабель со стройки

16 января 2017
Криминал


Обнинские полицейские нашли тех, кто украл кабель со стройки

Хищение медного кабеля было совершено с двух стройплощадок.

В одном месте злоумышленники вынесли сто метров провода, в другом - двести десять.

Предполагаемых преступников стражи порядка смогли вычислить благодаря следам, оставленным на снегу, когда воры тащили украденное. Проследовав вдоль новой «дороги» полицейские обнаружили в районе плотины реки Протва, как самих злоумышленников, так и их добычу.

Предполагаемыми преступниками оказались трое жителей Московской области, самому старшему из которых исполнилось всего лишь тридцать пять лет. Мужчины не скрывают, что украли кабель для того, чтобы продать его и подзаработать. Несмотря на то, что кабель уже возвращен владельцу, горе-ворам грозит до пяти лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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