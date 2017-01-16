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Жители Калужской области опять сидели без света

16 января 2017
ЖКХ


Жители Калужской области опять сидели без света

Вчера в соседнем с Обнинском Малоярославецком районе опять было отключение электроэнергии.

Как рассказали в местной службе ЕДДС, без света около 10 часов находились 20 населенных пунктов.

Отключение произошло из-за сильного ветра. И случилось это в ночь с субботы на воскресенье. Но электричество большинству пострадавших дали лишь к обеду воскресного дня. Так что те жители, у кого в домах нет газа, не смогли даже нормально позавтракать.

А, между тем, калужские энергетики еще летом хвалились о том, что у них ведется подготовка к зиме. Выходит, готовились они только на словах.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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