Жители Калужской области опять сидели без света

В обнинской МУК поняли, что с жителями лучше договариваться, а не судиться

Чиновники отрапортовали, что первая неделя нового года прошла в коммунальной отрасли без сучке, без задоринки.

После уборки ООО «УК УЖКХ» дворы выглядят так же как до нее

Вчера в соседнем с Обнинском Малоярославецком районе опять было отключение электроэнергии.Как рассказали в местной службе ЕДДС, без света около 10 часов находились 20 населенных пунктов.Отключение произошло из-за сильного ветра. И случилось это в ночь с субботы на воскресенье. Но электричество большинству пострадавших дали лишь к обеду воскресного дня. Так что те жители, у кого в домах нет газа, не смогли даже нормально позавтракать.А, между тем, калужские энергетики еще летом хвалились о том, что у них ведется подготовка к зиме. Выходит, готовились они только на словах.