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Обнинские коммунальщики все выходные спали?

16 января 2017
ЖКХ


Обнинские коммунальщики все выходные спали?

За последние два дня в Обнинске значительно ухудшилась ситуация с уборкой дворов от снега.

Снегопад и сильный ветер устроили в наукограде настоящий зимний коллапс. И особенно не повезло в этом плане жителям 52-го микрорайона.

В частности, много жалоб поступает от тех, кто проживает по улице Белкинской 23 «а» и 23 «б». Сегодня утром водители и пешеходы еле выбирались из этого заснеженного двора. А, между тем, обслуживает вышеназванные дома ЗАО «Быт-Сервис» – управляющая компания, считающаяся в городе одной из лучших. Что тогда говорить об остальных коммунальных предприятиях, если даже некогда самое образцовое стало работать спустя рукава?! И ведь тарифы в ЗАО «Быт-Сервис» достаточно высокие в городе. Жители не могут понять, почему им не оказывают услуги, за которые они платят.



Однако директор этой УК Вадим КАЦ сказал, что не видит в этом трагической ситуации. Как он заверил журналистов нашего портала, на Белкинской в настоящее время работает трактор. Просто до указанных домов он пока не доехал.

– Сейчас трактор вычищает двор на Белкинской, 46, там вообще тупиковый двор, – пояснил Вадим Львович. – А кошмар творится не только у нас, а во всем городе.

С последним доводом Каца мы не согласиться не могли. Город завален снегом, крыши домов обросли сосульками и складывается такое впечатление, что наши коммунальные службы все выходные дни отдыхали. Хотя в таких экстренных ситуациях, вызванных сложными погодными условиями, должны мобилизовываться все коммунальные и спасательные службы создаваться специальные штабы.

Но сделано это почему-то не было. Видимо, городские службы еще не отошли от праздников.
 
 
Автор новости: Инна Емелина

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