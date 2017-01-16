Обнинские коммунальщики все выходные спали?

За последние два дня в Обнинске значительно ухудшилась ситуация с уборкой дворов от снега.Снегопад и сильный ветер устроили в наукограде настоящий зимний коллапс. И особенно не повезло в этом плане жителям 52-го микрорайона.

В частности, много жалоб поступает от тех, кто проживает по улице Белкинской 23 «а» и 23 «б». Сегодня утром водители и пешеходы еле выбирались из этого заснеженного двора. А, между тем, обслуживает вышеназванные дома ЗАО «Быт-Сервис» – управляющая компания, считающаяся в городе одной из лучших. Что тогда говорить об остальных коммунальных предприятиях, если даже некогда самое образцовое стало работать спустя рукава?! И ведь тарифы в ЗАО «Быт-Сервис» достаточно высокие в городе. Жители не могут понять, почему им не оказывают услуги, за которые они платят.





