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Боровских чиновников в назидание заставили смотреть репортаж про сосульки

16 января 2017
ЖКХ


Боровских чиновников в назидание заставили смотреть репортаж про сосульки

На минувшей неделе глава соседнего в Обнинском Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ побывал с очередным визитом в Боровске и Балабанове.

Поводом для такого объезда стало желание быть в курсе того, как в поселениях борются с сезонными обледенениями.

В результате, в понедельник на рабочей планерке руководителей района присутствующих заставили смотреть репортаж федерального канала о последствиях плохой борьбы с сосульками и снежными «шапками» на крышах домов. Главам администраций дали понять, что именно они в конечном итоге отвечают за свои населенные пункты, в том числе, за качество и своевременность «ледяной» работы управляющих компаний и иных подрядчиков.

После визита в города у главы районной администрации возникли замечания, в частности, по сомнительной работе в вопросе безопасности на подступах к образовательным учреждениям. Для ограждения потенциально опасных территорий в поселениях используют ленты, которые для детворы, естественно, преградой не служат.

Илья ВЕСЕЛОВ поручил своему заместителю по социальным вопросам Александру ГЛАДКОМУ проехать с осмотром по всем школам и ДДУ без предупреждения, а потом, по результатам увиденного, побеседовать с директорами образовательных учреждений.

Кроме того, о необходимости смотреть за своими крышами напомнили Следственному комитету и ОМВД по Боровскому району.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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