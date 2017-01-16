Обнинск
Новости
Жители 16 микрорайона благодарны мэру за освещенный каток

16 января 2017
Общество


Жители 16 микрорайона благодарны мэру за освещенный каток

Как рассказывает жительница Обнинска Наталья АЛЕКСЕЕВА, неделю назад она отправила на сайт мэра наукограда Владислава ШАПШИ письмо о том, что на расположенном в 16 микрорайоне катке с 2010 года не работает освещение.

И вот, сегодня эта проблема была, наконец, решена.

- У нас во дворе огромная радость – зажегся свет над катком! Так что теперь во дворе нашего 16 микрорайона великолепная хоккейная площадка: новый добротный забор, асфальтовое покрытие и свет прожекторов, - отмечает Наталья Алексеева. - Взрослые и дети весело нарезают круги по искрящейся ледяной глади – ведь это не только спорт, но и огромное удовольствие. Теперь хоккеисты могут увидеть свои шайбы, а мамы – своих катающихся детей (даже из окошка). От лица жителей 16-го микрорайона хочется сказать большое спасибо за подаренный нам ежедневный зимний праздник!

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 184
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #каток, #освещение, #мэр:


16 января 2017

В Обнинске открыто торгуют спиртосодержащей продукцией
Громкая волна пострадавших от злополучной «Боярки» пронеслась накануне Нового года. Тогда Роспотребнадзор...
13 января 2017

Сайт ГЖИ Калужской области на критику отреагировал переездом
На днях в редакцию портала Obninsk.Name обратились горожане которые после новогодних каникул не могут...
13 января 2017

В Обнинске появится 18 новых семей
В ближайшую субботу в Обнинске состоятся первые в новом году свадьбы. И, как рассказала заместитель руководителя...
12 января 2017

В Обнинске 10 семей бесплатно получили жилье
Жилищный отдел обнинской городской администрации завершает подводить итоги 2016 года. Но основные цифры...
12 января 2017

В Обнинске зарегистрировали двойню
В Обнинске в первый рабочий день нового 2017 года в ЗАГСе было зарегистрировано рождение двойняшек: мальчика...
12 января 2017

Обнинским женщинам возраст не помеха
В Обнинске растет число женщин, решившихся стать мамами после 40 лет. К такому выводу на днях пришли...
11 января 2017

Слухи о вынужденном отпуске сотрудинков «Рукки-Рус» не подтвердились
В конце прошлого года по городу прокатилась информация о предстоящих массовых сокращениях в ряде научных...
11 января 2017

Чиновники считают, что обнинского Деда Мороза сдувают за «лайки» в соцсетях
Обнинские вандалы трижды за день покушались на надувного Деда мороза, установленного на круговой развязке...
11 января 2017

Мужчина сменил фамилию, чтобы скрыться от приставов
В соседнем с Обнинском Жуковском районе судебные приставы исполнители разыскали и привлекли к ответственности...
9 января 2017

Работа МФЦ в Обнинске дала сбой
В конце года, 30 декабря, калужский министр экономического развития Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ подвел итоги...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.